Wygońmy małpki do systemu kaucyjnego. "Najbardziej problematyczny odpad"

Każde wyjście z domu utwierdza mnie w przekonaniu, że małpki już dawno powinny znaleźć się w systemie kaucyjnym, ale na ostateczną decyzję rządu ciągle mamy czekać. Branża staje po stronie ludzi.

Adam Bednarek
System kaucyjny ciągle napotyka na pewne przeszkody, ale zdecydowanie się rozkręca. Oddawanych jest coraz więcej butelek i puszek. A skoro tak, to wraca temat rozszerzenia go o kolejne typy opakowań. Szczególnie problematyczne jest jednorazowe małe szkło, które miało zostać objęte nowymi przepisami, ale ze względu na nieduże sklepy z pomysłu się wycofano. Przynajmniej na jakiś czas.

Środowiska ekologiczne nie rozumiały tej decyzji, bo przecież butelki po małpkach są wszędzie i zaśmiecają nasze otoczenie.

- W wielu parkach jest więcej butelek niż w niejednym monopolowym. Zamiast trawy na skwerach często niestety rosną "butelkus pospolitus" – zauważał Krzysztof Kwarciak, prezes fundacji "Można Lepiej!".

Rząd mówił: to trzeba na spokojnie

Dajmy czas na oswojenie się z butelkami plastikowymi i puszkami, a potem się zobaczy. Chociaż najważniejsze osoby w Ministerstwie Klimatu i Środowiska popierają rozszerzenie systemu kaucyjnego o małpki, to z rządu płyną głosy, że to nie jest taka prosta sprawa. Niby władze są więc za, ale sam entuzjazm może nie wystarczyć.

- Jeżeli chodzi o (...) butelki jednorazowe, w tym małpki, (...) w tej chwili nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. Natomiast daliśmy sobie czas taki mniej więcej półroczny, żeby sprawdzić jak system kaucyjny działa, co należy poprawić, bo niewykluczone, że jakieś drobne rzeczy trzeba będzie poprawić. I w ciągu tych pół roku podejmiemy taką decyzję na kolejne lata – powiedziała niedawno wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska podczas debaty w Senacie.

Rząd gra na czas, ale jeśli liczono na to, że cały rok będzie ciągnął się jak styczeń, to raczej jest to marzenie ściętej głowy. Owszem, do czerwca jeszcze daleko, ale z dnia na dzień widzimy, że system kaucyjny funkcjonuje, ludzie się przyzwyczajają, więc pytanie "co dalej?" jest więcej niż zasadne.

Operator systemu kaucyjnego jest za

Prezeska operatora PolKa – Polska Kaucja Magdalena Markiewicz w rozmowie z PAP oceniła, że jednorazowe butelki szklane – a więc też najbardziej rzucające się w oczy małpki - powinny zostać objęte systemem.

- Z wielu powodów butelki szklane jednorazowego użytku powinny zostać włączone do systemu kaucyjnego. Po pierwsze - małpki i szkło jednorazowe to jest odpad, a nie majątek producenta jak w przypadku szkła zwrotnego. Po drugie - jest to najbardziej problematyczny odpad, który zanieczyszcza środowisko i powoduje pożary – stwierdziła.

Zdaniem przedstawicielki operatora systemu kaucyjnego rozszerzenie przepisów o małpki rzeczywiście może nie być łatwym zadaniem. Szkło jednorazowe waży więcej niż aluminium czy tworzywo sztuczne, co z kolei przełoży się na transport i składowanie. Szkła nie można trzymać w workach, więc potrzebne będą zajmujące miejsce kontenery.

Nikt nie mówił, że będzie lekko. A działać trzeba, bo wystarczy zobaczyć, jak wyglądają trawniki, schodki, ławki i inne miejsca, gdzie można porzucić butelkę po trunku. W najbliższych dniach będziemy mieli ku temu dobrą okazję. Śnieg już niemal w całości stopniał, więc pierwsze oznaki wiosny ujrzą światło dzienne: śmieci przykryte wcześniej białym puchem wyprzedzą przebiśniegi.

Adam Bednarek
23.02.2026 09:28
Tagi: Ochrona środowiskaSystem kaucyjny
