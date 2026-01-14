"Byliśmy krok od wielkiego blackoutu w Polsce" - mówi minister Gawkowski. A my nie wiemy, czy cieszyć się, czy płakać

Ładowanie...

Atak na polską infrastrukturę potwierdziło Ministerstwo Energii. Do zdarzenia doszło pod koniec 2025 r. Jak mówił szef resortu Miłosz Motyka celem była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE – wiatraków i farm fotowoltaicznych - w całym kraju.

- Takiego typu ataków jeszcze nie było – zaznaczył minister.

W rozmowie na antenie RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział nieco więcej o kulisach ataku. "Byliśmy bardzo blisko blackotu" – przyznał wprost.

Według relacji szefa resortu cyfryzacji, pod koniec roku mieliśmy do czynienia "z najpoważniejszym atakiem na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom".

O ile wcześniej Ministerstwo Energii nie podało, kto stał za atakiem, Krzysztof Gawkowski potwierdził przypuszczenia.

- Mieliśmy do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej. Cyfrowe czołgi już tu są – stwierdził, dodając, że atak miał "zdestabilizować sytuację w Polsce".

Brzmi to niepokojąco, ale szef cyfryzacji podkreśla, że nie należy panikować. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki "sprawnej reakcji służb zagrożenie zostało wykryte i skutecznie powstrzymane".

To na pewno powód do optymizmu – służby działają i chronią. Jak wcześniej wielokrotnie powtarzano Polska jest jednym z najbardziej atakowanych na świecie państw w ramach cyberataków. 99,9 proc. z nich się nie udaje, bo zostają skutecznie zablokowane – wyjaśniał kilka miesięcy temu Gawkowski.

To dobra wiadomość. Zła jest taka, że to regularne działanie. I jak widać metody się zmieniają, agresor szuka innych sposobów, by nas złamać. Nie da się ukryć – "cyfrowe czołgi" już tu są.

Adam Bednarek 14.01.2026 12:34

