Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Zapada noc, zaczyna się spektakl. Tak naprawdę świeci Ziemia

Miasta, łuny, zorze i błyskawice. Instrument TEMPO pokazuje, jak tak naprawdę wygląda noc na Ziemi widziana z orbity.

Marcin Kusz
Miasta świecą za jasno? NASA wreszcie to zmierzy
REKLAMA

NASA chciała, żeby instrument TEMPO patrzył na naszą planetę w ciągu dnia i liczył szkodliwe gazy w powietrzu. Okazało się, że ten kosmiczny analizator smogu potrafi znacznie więcej. Naukowcy odkryli, że TEMPO widzi też noc – światła miast, łuny nad rafineriami, błyski burz i delikatną poświatę atmosfery. A z tych obrazów da się wyczytać, jak żyjemy, ile energii zużywamy i jak bardzo rozświetlamy ciemność, której potrzebuje nasz organizm.

REKLAMA

Dzienne narzędzie do mierzenia smogu, które odkryło noc

TEMPO, czyli Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution, został zaprojektowany tak naprawdę jako precyzyjny instrument do mierzenia śladowych ilości gazów w powietrzu. Rejestruje m.in. tlenki azotu, ozon czy formaldehyd, czyli substancje, które decydują o jakości powietrza, którym oddychamy. Do tej pory jego misja była ściśle dzienna: potrzebował światła słonecznego odbitego od Ziemi, by rozbić je na tysiące długości fal i z tego widma odczytać chemiczny skład atmosfery.

Od startu w 2023 r. dane TEMPO biją rekordy popularności w ośrodku danych atmosferycznych NASA w Langley – użytkownicy pobrali już ponad 2 TB informacji. To pokazuje, jak ważne stały się dla naukowców i instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie zanieczyszczeń. Teraz ten sam instrument zaczyna drugie życie: badacze przetestowali jego działanie po zachodzie Słońca i okazało się, że potrafi obserwować Ziemię także w słabym świetle nocy.

Klucz tkwi tak naprawdę w czułej spektroskopii. TEMPO nie robi jedynie ładnych zdjęć – dla każdego punktu na powierzchni rejestruje ponad 2 tys długości fali. Gdy patrzy na nocne światła, w jego danych zapisuje się nie tylko to, jak jasno świeci miasto czy instalacja przemysłowa, ale też z jakiego typu źródeł pochodzi to światło.

Jak wygląda noc Ziemi widziana przez TEMPO?

Pierwsze przetworzone obrazy nocy nad Ameryką Północną wyglądają wprost jak mapa układu nerwowego naszej cywilizacji. Na ciemnym tle kontynentu pojawiają się skupiska świateł – czasem ostro zarysowane aglomeracje, czasem rozproszone łuki oświetlonych dróg. W fałszywych kolorach nałożonych na dane TEMPO najbardziej intensywne emisje oznaczono czerwienią, spokojniejsze poświaty – odcieniami żółtego i zieleni.

Naukowcy wyliczają, co widać w tych danych: łuny nad miastami, tzw. nocną poświatę, czyli delikatne świecenie górnych warstw atmosfery, zorze polarne, błyski wyładowań atmosferycznych, światło księżyca odbite od chmur, a nawet płomienie gazu odpalanego przy instalacjach przemysłowych. Każdy z tych elementów ma inny podpis widmowy, a TEMPO potrafi je rozróżnić.

To podejście otwiera nową perspektywę na zjawisko zanieczyszczenia światłem. Do tej pory badacze opierali się głównie na klasycznych zdjęciach satelitarnych – widzieli jasne plamy tam, gdzie noc przestawała być naprawdę ciemna. TEMPO dodaje do tego informację o strukturze światła: jak silna jest dana emisja, jakie ma widmo, jak zmienia się w czasie.

Kosmiczny tryb nocny, który dopiero się rozkręca

Naukowcy z NASA podkreślają, że nocne wykorzystanie TEMPO tak naprawdę dopiero raczkuje. Opublikowana właśnie praca jest przede wszystkim demonstracją ich możliwości.  Udowadnia, że instrument zaprojektowany do dziennych pomiarów zanieczyszczeń może równocześnie stać się zaawansowanym sensorem nocnych świateł. To z kolei daje argument, by kolejne misje planować już od początku z myślą o takim podwójnym trybie pracy.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Wyłania się więc tu wyraźna wizja przyszłości: satelity, które w dzień mierzą skład powietrza i śledzą smog, a w nocy patrzą na to, jak światło cywilizacji rozlewa się po planecie. Jedna orbita, dwa komplementarne zestawy danych o tym, jak ludzie zmieniają swoją atmosferę – chemicznie i optycznie.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
23.12.2025 18:53
Tagi: NASAzdjęcia satelitarneZiemia
Najnowsze
18:35
Metalowa obudowa i masa portów od 2300 zł. To polskie laptopy do nauki i pracy
Aktualizacja: 2025-12-23T18:35:17+01:00
18:13
Bot Muska częścią Pentagonu. Niech los ma nas w swojej opiece
Aktualizacja: 2025-12-23T18:13:11+01:00
17:07
LG rozwiązał największy problem monitorów OLED. Tak to można pracować i grać
Aktualizacja: 2025-12-23T17:07:35+01:00
16:17
Banksy pokazał ludzką obojętność. Nowe dzieło ma zaboleć
Aktualizacja: 2025-12-23T16:17:40+01:00
15:20
Mamy polską planetoidę. Potężny sukces polskiego astronoma
Aktualizacja: 2025-12-23T15:20:09+01:00
14:56
Biegnij do Kauflanda. Ma najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-23T14:56:52+01:00
14:17
Nie musi być drogo. Laptopy z RTX 50 w niskich cenach, przed trudnym 2026 r.
Aktualizacja: 2025-12-23T14:17:20+01:00
13:34
Kometa 3I/Atlas, cyjanek i kosmici. Obliczono, czy jesteśmy bezpieczni
Aktualizacja: 2025-12-23T13:34:28+01:00
13:03
Śledzę lot Świętego Mikołaja. Magia działa, sprawdziłem
Aktualizacja: 2025-12-23T13:03:09+01:00
13:01
Test Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE. Biały król opłacalności w grach
Aktualizacja: 2025-12-23T13:01:48+01:00
11:36
Trump buduje superokręty wojenne. Zgadnij, jak je nazwie
Aktualizacja: 2025-12-23T11:36:52+01:00
10:32
Rosja szykuje broń na Starlinka. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-12-23T10:32:43+01:00
9:53
Gdynia chce wozić ludzi nad miastem. Szanuję ten pomysł
Aktualizacja: 2025-12-23T09:53:14+01:00
9:00
Jaki monitor wybrać? Mam dwie propozycje dla małych i dużych stanowisk
Aktualizacja: 2025-12-23T09:00:39+01:00
8:38
PKP Intercity dokłada wagony na święta. Dobrze, bo będzie tłok
Aktualizacja: 2025-12-23T08:38:31+01:00
8:01
iPhone wreszcie przestaje faworyzować AirPodsy. Unio, dziękuję
Aktualizacja: 2025-12-23T08:01:18+01:00
6:51
Pokazali, jak faluje ciepło. Tego jeszcze nie widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-23T06:51:00+01:00
6:41
Pierwszy lot w kosmos na wózku. "Wymówki właśnie się skończyły"
Aktualizacja: 2025-12-23T06:41:00+01:00
6:31
Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:31:00+01:00
6:21
Koniec składania klocków na orbicie. Oto idealne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:21:00+01:00
6:11
Robotaksówki sparaliżowały miasto. Jedna awaria i wszystko się posypało
Aktualizacja: 2025-12-23T06:11:00+01:00
21:19
Polska szkoła w końcu dogania rzeczywistość. Patrzę na to z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-22T21:19:08+01:00
20:26
Bałtyckie wiatraki mogą przeciążyć sieć. Oto plan ratunku
Aktualizacja: 2025-12-22T20:26:25+01:00
19:40
Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome
Aktualizacja: 2025-12-22T19:40:53+01:00
19:10
Zrobili kopię Spotify i puścili w sieć. Skala wycieku powala
Aktualizacja: 2025-12-22T19:10:43+01:00
18:02
Windows ze sprytną aktualizacją. Laptopy zauważalnie przyspieszą
Aktualizacja: 2025-12-22T18:02:40+01:00
17:07
Kosmiczne duchy nad Europą. Taki kadr trafia się raz w życiu
Aktualizacja: 2025-12-22T17:07:53+01:00
16:07
Obserwuję, jak Polacy kupują prezenty. Wygoda ma swoją cenę
Aktualizacja: 2025-12-22T16:07:57+01:00
14:53
Podniebne giganty dla Polski. Wreszcie mądry wybór dla F-35
Aktualizacja: 2025-12-22T14:53:45+01:00
13:49
Operator proponuje zwrot za fakturę? Tak chcą popsuć ci święta
Aktualizacja: 2025-12-22T13:49:56+01:00
12:49
Weszli z trupem do samolotu. A ty nie możesz przejść kontroli z butelką wody
Aktualizacja: 2025-12-22T12:49:41+01:00
12:15
Rządowa mapa miała pokazywać schrony. Działa fatalnie
Aktualizacja: 2025-12-22T12:15:55+01:00
12:00
Laptop czy handheld? Najlepszy wybór na święta
Aktualizacja: 2025-12-22T12:00:04+01:00
10:51
Tony jedzenia, miliony złotych w koszu. Święta to festiwal marnotrawstwa
Aktualizacja: 2025-12-22T10:51:28+01:00
10:19
Kometa 3I/Atlas to "kot z ogonem na czole". Łamie zasady
Aktualizacja: 2025-12-22T10:19:38+01:00
9:57
Polska chce zbudować gigafabrykę. Unia pokrzyżuje nam plany
Aktualizacja: 2025-12-22T09:57:11+01:00
8:52
Technologia zdrowego uśmiechu. Jak eksperci kształtują domową higienę jamy ustnej?
Aktualizacja: 2025-12-22T08:52:01+01:00
8:27
Koniec z bezsensownymi wizytami w PSZOK. Jest pomysł na zużyte ubrania
Aktualizacja: 2025-12-22T08:27:20+01:00
8:01
ChatGPT prześwietli twoje czaty. Mikołaj da prezent lub rózgę
Aktualizacja: 2025-12-22T08:01:12+01:00
7:52
Widziałem, jak składają twój następny telefon. Honor pokazał mi kulisy produkcji
Aktualizacja: 2025-12-22T07:52:35+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA