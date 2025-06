Tracimy ostatnie dzikie tereny. Zamienią każdy metr w pieniądz

Wyobrażam sobie, że dla wielu leżące odłogiem tereny, dzikie i "niepotrzebne", są solą w oku. Współczesny świat do tego nas przyzwyczaił – nic nie może się marnować, wszystko musi być jak najbardziej wydajne. Kawałek ziemi jest dopiero wartościowy, jeżeli uznamy go za rezerwat, coś, co da się objąć ochroną po wcześniejszym sprawdzeniu, opisaniu i docenieniu. To samo dzieje się w miastach – na ratunek mogą liczyć drzewa wiekowe, charakterystyczne, wyjątkowe. A te zwykłe już się nie liczą i trafiają pod topór.