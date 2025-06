Karta flotowa to korzyści nawet dla niewielkich firm

Są wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, które chronią przed nadużyciami i oszustwami. Karty są przypisane do konkretnego pojazdu, co wyklucza ich nieautoryzowane użycie. Dodatkowo na kartach można ustawić limit zakupowy do konkretnej kwoty lub do ilości litrów oraz wyłączyć niektóre kategorie zakupowe, które nie zostaną pokryte z karty. Eliminują konieczność posługiwania się gotówką, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Mam znajomego kierowcę ciągnika siodłowego, który został okradziony na stacji paliw za granicą z całej gotówki, jaką miał przy sobie. Nie muszę dodawać, że to nie tylko stres, ale i ogromne problemy, czasem nawet z powrotem do domu. Dlatego karty flotowe są lepszym rozwiązaniem, bo minimalizują ryzyko kradzieży i nadużyć. W przypadku zgubienia karty można ją łatwo zastrzec i wyrobić nową.