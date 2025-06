Odzyskując sprawczość. Festiwal Sektor 3.0 Reclaiming Autonomy za nami

– mówił Maciej Broniarz z CERT-NGO. To proste zdanie dobrze oddaje podejście, które mogą przyjąć organizacje społeczne, myśląc o cyberbezpieczeństwie. Chodzi nie o to, by zbudować cyfrową twierdzę, ale by sensownie zarządzać ryzykiem i unikać podstawowych błędów. Zamiast czekać, aż coś się wydarzy, lepiej wdrożyć zawczasu kilka niedrogich i dostępnych działań, które realnie zwiększają bezpieczeństwo.