Montaż systemu Stream krok po kroku – jak to działa na balkonie?

EcoFlow STREAM to nowoczesny system fotowoltaiczny, który zamontujesz samodzielnie – bez narzędzi, bez formalności i bez pomocy fachowca. Wystarczy balkon, gniazdko i trochę słońca! Dzięki temu rozwiązaniu możesz wygodnie produkować własny prąd, korzystać z niego na bieżąco i magazynować do późniejszego użytku, a w efekcie oszczędzać na rachunkach. W tym artykule pokażemy Ci, jak wygląda montaż EcoFlow STREAM krok po kroku – zobaczysz, że to naprawdę proste!