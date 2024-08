Rząd rozda laptopy i tablety za darmo. Jak je zdobyć?

Niestety szczytny cel szybko został wypaczony. Pojawiły się liczne wątpliwości dotyczące zasad wyboru dostawców laptopów, bezrefleksyjnego kryterium przyznawania ich wszystkim, a nie tylko potrzebującym, a na końcu pozostał niesmak, bo część urządzeń trafiło do lombardów, a za niektóre jeszcze do tej pory nie zapłacono dostawcom. Można powiedzieć, że to wspaniały przykład polskiego porządku, ale nie bądźmy złośliwi, każdemu może się zdarzyć, a że jako kraj jesteśmy wyjątkowi, to zdarza nam się to wyjątkowo często. Nauczony doświadczeniem poprzedniego rządu nowy rząd postanowił zrobić to lepiej.