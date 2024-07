Wiemy, kiedy będziesz mógł wymienić swojego starego Mi Banda. Szykuj kasę z wypłaty

Jeśli chodzi o cenę, to podawana jest kwota 40 euro (ok. 170 zł). Dla przypomnienia należy dodać, że Mi Band 8 kosztował w europejskich krajach 37 euro, a w Polsce za urządzenie na start trzeba było zapłacić 199 zł. Dziś wygląda to tak, że sprzęt możemy nabyć za ok. 150 zł.