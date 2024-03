Sprzedaj szybko, bezboleśnie i... online. Jak bezstresowo sprzedać mieszkanie w 2024 roku?

Jeśli nie będziesz mógł odebrać telefonu w określonych godzinach, możesz ustawić w dedykowanym numerze automatyczne odpowiedzi z wybraną przez siebie treścią. Skorzystać możesz w tym celu z Auto Message. To aplikacja do planowania wiadomości tekstowych. Ta aplikacja umożliwia użytkownikowi automatyzację działań związanych z wiadomościami tekstowymi w oparciu o jeden lub więcej warunków (wyzwalaczy) ustawionych przez użytkownika. Może to być np. nieodebranie połączenia. Podobnie działa Auto Text. Auto Text to aplikacja do automatycznego wysyłania wiadomości, która pozwala zaplanować wysyłanie, ustawić automatyczną odpowiedź i łatwo masowo wysyłać wiadomości.