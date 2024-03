Chrome na Androidzie mocno się zmieni. Właśnie przenoszą kluczowy element

Jednym ze znaków rozpoznawalnych interfejsu systemu iOS jest umieszczenie paska adresu w przeglądarkach internetowych u dołu ekranu - nawet w Google Chrome, które stylistyce Apple'a ugięło się całkiem niedawno. Co prawda, to Windows Phone oferował takie rozwiązanie wiele lat temu, ale to Apple wrócił do niego i ponownie go rozpropagował.



Jednak każdy korzystający z urządzeń z Androidem wie, że podobnego rozmieszczenia można szukać ze świecą - póki co. Najnowsze wydanie Chrome pokazuje, że nie tylko wersja przeglądarki na iOS przerzuciła pasek adresu do dołu.