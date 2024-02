Myślisz o pompie ciepła i fotowoltaice? Ten duży dostawca energii ma nową ofertę

W nowej ofercie Moc korzyści od Taurona można uzyskać łącznie do 8600 zł przy zakupie fotowoltaiki wraz z wymianą starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła. Zakup fotowoltaiki z magazynem energii to możliwość uzyskania nawet 5000 zł, gdy dodatkowo zdecydujemy się np. na klimatyzację. Zakup fotowoltaiki z samą klimatyzacją daje możliwość uzyskania do 4 tys. zł.