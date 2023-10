Nadchodzi nowy Honor Magic 6 Pro. Wyciekły zdjęcia

To tak naprawdę tyle, co wiemy w kwestii wyglądu Honora Magic 6 Pro. Pod względem specyfikacji technicznej powinniśmy oczekiwać wszystkiego, co najlepsze - m.in. sztandarowego procesora Snapdragon 8 Gen 3, który powinien mieć swoją premierę już w nadchodzący wtorek 24 października. Honor Magic 5 Pro zadebiutował na rynku końcem marca i jest dostępny w Polsce, więc oczekujemy, że Honor 6 Pro także prędzej czy później trafi do kraju nad Wisłą.