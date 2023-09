Ten dziwny tablet właśnie trafia do Polski. Ma ekran 3D

Tablet ZTE Nubia Pad 3D jest już dostępny na globalnym rynku od kwietnia tego roku - urządzenie można było dotychczas zamawiać z zagranicy w cenie 1300 euro, ale to nie to samo, co kupno z oficjalnego polskiego sklepu. Teraz jest to możliwe - tablet jest dostępny w internetowym sklepie ZTE w kwocie 5999 zł z oficjalnej polskiej dystrybucji.