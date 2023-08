Czytelnik kupił w Polsce kamerkę, która nie istnieje. Oto GoPro 12

Wierząc opakowaniu, GoPro Hero 12 Black umożliwi nagrywane wideo do 5,3K 60p do 10-bit wraz z obsługą HDR lub 4K do 120p i 2,7K do 240p. Maksymalne spowolnienie obrazu wynosi zatem 8x. Kamera będzie wyposażona w funkcje takie jak stabilizacja TimeWarp 3.0, HyperSmooth 6.0, Horizon Lock, HyperView, HyperSmooth AutoBoost i inne.