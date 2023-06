Jaki telewizor 65 cali kupić? Samsung, Sony, LG, Philips, a może Xiaomi?

Za to bezwzględnie warto zadbać za to o to, by telewizor obsługiwał standard VRR. To technologia dla graczy, dzięki której układ graficzny urządzenia gracza może synchronizować pracę z matrycą, co bardzo korzystnie może wpływać na postrzeganą płynność i responsywność gry. Zwłaszcza że w ostatnich latach wydawane są gry pełne błędów i niedoróbek, w tym, jeśli chodzi o animację. VRR istotnie podniesie komfort zabawy.