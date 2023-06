Whoopi Goldberg to najlepsze co przydarzyło się graniu na Maku

Aktorka wylewa żale publicznie, co szybko niesie się w sieci. Goldberg poświęciła Diablo 4 oraz Blizzardowi dwa wpisy na oficjalnym Instagramie, próbując wymusić na deweloperach natywną wersję dla MacOS. Z tego co wiem, twórcy Diablo 4 w żaden sposób nie odnieśli się do sprawy. Trudno by było inaczej, bo porty to zawsze decyzja biznesowa, która musi być komunikowana w odpowiedni sposób. Uprzywilejowana aktorka tego nie zmieni.