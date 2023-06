Generacja Z potrzebuje kursów o tym, jak pracować z ludźmi. Nie dziwię się im

Osoby z Generacji Z, do której zaliczamy osoby urodzone pomiędzy 1995, a 2012 rokiem, uczestniczą w specjalnych kursach, gdzie zdobywają podstawowe umiejętności potrzebne w pracy stacjonarnej, takie jak właściwy strój, rozmowa w windzie czy napisanie maila. Naprawdę? No ale skoro generacja Z przychodzi na rozmowy o pracę z rodzicami, to nie ma co się dziwić.