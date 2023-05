FBI zniszczyło infrastrukturę rosyjskiego oprogramowania szpiegowskiego. Snake dostał komendę samozniszczenia

Snake jest narzędziem cybernetycznego szpiegostwa, jakie stworzyli rosyjscy hakerzy. Jego rozwój rozpoczął się pod koniec 2003 roku, a pierwsze wersje zostały ukończone na początku 2004 roku. Od tego czasu Snake był wykorzystywany do ataków na cele strategiczne, takie jak instytucje rządowe, wojskowe, naukowe czy energetyczne, ale także na media. Nazwa Uroboros pochodzi od starożytnego symbolu węża, który pożera własny ogon, co ma odzwierciedlać zdolność Snake do samoodnawiania się.