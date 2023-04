AMD Ryzen 7000 mogą się zapalić. Jeśli masz taki procesor, zaktualizuj BIOS

AMD z jednej strony uspokaja, lecz z drugiej odpowiedź nie serwuje jednoznacznej przyczyny i rozwiązania problemu. Nowe BIOS-y mają blokować napięcie układów Ryzen 7000 do wartości 1,3 V, co powinno rozwiązać sytuację. Producent zaleca wszystkim posiadaczom omawianych procesorów aktualizacje do najnowszej wersji BIOS płyt głównych.