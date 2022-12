W Xiaomi obrodziło premierami. Pokazali zegarki, słuchawki i coś podobnego do Maca Mini

Tylko zamiast procesora M1 znajdziemy w środku Intela i5 12. generacji. Zgrabna aluminiowa kostka o wymiarach 112 x 112 x 38 mm waży zaledwie 437 g. Procesor to Intel Core i5-1240P z modułem graficznym Intel Iris Xe. Ma 12 rdzeni i 16 wątków i maksymalne taktowanie 4,4 GHz. W kostce znajdziemy również 16 GB RAM DDR4 3200 MHz oraz pamięć SSD o pojemności 512 GB (PCIe 4.0 NVMe). Jeżeli chodzi o złącza to z tyłu będą to 2 x HDMI 2.1, port sieciowy 2,5 G i po jednym porcie USB 3.0 i USB 2.0. Z przodu znajdziemy 2 porty USB 3.0 oraz złącze minijack 3,5 mm.