Wygląda jak tornado i właśnie przeszło nad łazikiem marsjańskim. Mikrofon wszystko nagrał

Łazik Perseverance nie nasłuchuje Marsa bezustannie. Mikrofon włączany jest na około trzy minuty co kilka dni. Fakt, że udało mu się zarejestrować dźwięk przechodzącego nad łazikiem wiru pyłowego to akurat szczęśliwy zbieg okoliczności, aczkolwiek naukowcy podejrzewali, że prędzej czy później do tego dojdzie, bowiem wiry pyłowe akurat w tej części globu są czymś powszechnym. Od początku swojego pobytu na powierzchni Marsa, łazik Perseverance zarejestrował niemal sto takich wirów w swoim bezpośrednim otoczeniu.