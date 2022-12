Minimalistyczna, w pastelowych kolorach jest gadżetem, który po prostu chce się mieć. Szczoteczka soniczna do ciała LUNA 4 body sprawdzi się szczególnie jako prezent dla przyszłych mam, ale do gustu przypadnie również tym, którzy po świątecznych serniczkach chcą porządnie ujędrnić skórę ciała. Dzięki pulsacjom sonicznym i miękkim silikonowym wypustkom delikatnie masuje i oczyszcza ciało, które zyskuje aksamitną gładkość, a przy okazji staje się bardziej jędrne. Szczoteczka do ciała jak gąbka, dopasowuje się do kształtu ciała, jest w pełni wodoodporna, więc można używać jej podczas każdej kąpiel.



Szczoteczka do ciała LUNA 4 body