Świetna gra w grudniowym PS Plus. Trylogia RPG wystarczy na tygodnie zimy

Gry PS Plus w zimowych miesiącach zawsze były dla posiadaczy PlayStation szczególnie ważne. W tym okresie częściej siedzimy w domach, więcej czasu spędzamy przed ekranami, a do tego korzystamy ze świątecznego wolnego. To idealna okazja do spokojnego relaksu przed konsolą, a jeśli nasze kupki wstydu pozostają chwilowo wolne, często sięgamy właśnie po gry PS Plusa.