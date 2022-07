Habitat do kosmosu zaprojektowany przez młodzież stanął w duńskim parku

Warto tutaj przypomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu habitat zbudowany przez SAGA Space Architects. Już rok temu firma zaprojektowała i wybudowała przenośny składany habitat księżycowy, który w ramach misji LUNARK następnie przetransportowano na północ Grenlandii, gdzie jego architekci spędzili w nim 61 dni, dowodząc, że nadaje się on do pracy i życia w naprawdę nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych.