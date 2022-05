Jeśli ten soudnbar zaoferuje niskie tony chociażby na poziomie Sonosa One, to możemy spać spokojni o dźwiękową immersję w oglądany film, serial czy grę, bo Ray na pewno ją zapewni. Sonos Ray obsługuje też funkcję Trueplay, która dostosowuje charakterystykę brzmienia do warunków panujących w pomieszczeniu. Jako że Ray nie posiada głośników skierowanych ku górze, nie obsługuje dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, a co najwyżej symuluje dźwięk Dolby Digital 5.1. Nie ma również wbudowanych mikrofonów, więc nie znajdziemy tu też funkcji obsługi głosowej, co jest o tyle istotne, iż wraz z premierą soudbara Sonos zaprezentował… własnego asystenta głosowego. Ten póki co dostępny będzie wyłącznie w języku angielskim i na terenie Stanów Zjednoczonych, i przemówi głosem Giancarlo Esposito, aktora znanego m.in. z Breaking Bad, Mandalorian czy gry Far Cry 6. Sonos nie próbuje przy tym rywalizować z Asystentem Google’a czy Alexą - Sonos Voice Control będzie służyć wyłącznie obsłudze głosowej głośników i połączonych z nimi usług muzycznych.