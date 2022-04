Stworzyli metodę, dzięki której przewidzą zatrzymanie akcji serca. Wykorzystali algorytmy i tysiące zdjęć

Nagłe zatrzymanie krążenia odpowiada co roku za niemal 20 proc. wszystkich zgonów na świecie. Szansą na wczesne rozpoznanie zagrożenia może być algorytm, który na podstawie danych pacjenta i rezonansu magnetycznego przewidzi czy - i kiedy - dana osoba może doświadczyć arytmii. Co więcej, zrobi to dokładniej niż lekarz