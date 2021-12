Galaxy S21 FE bez tajemnic - do sieci trafiło wideo z unboxingu

Klienci, którzy czekają na nowy telefon Samsunga przygotowany dla fanów (FE to w końcu Fan Edition), mogą być nieco rozczarowani plastikowymi pleckami, ale to, do czego nie można się przyczepić, to ekran w Galaxy S21 FE. Producent zdecydował się na panel typu OLED o przekątnej długości 6,4-cala i maksymalnej jasności aż 1200 nitów, który odświeżany jest w 120 Hz.