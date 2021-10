Tylko jedno z tych środowisk oferowało rozdzielczość Ultra HD: Xbox OS. Konsole Microsoftu mogą renderować gry w 4K (a, co udowadnia The Touryst, nawet w 6K), jednak ich interfejs zawsze będzie wyświetlany w Full HD. Microsoft tłumaczył, że to ograniczenie zostało wprowadzone świadomie i ma na celu zapewnienie Xbox OS jak największej ilości pamięci wideo. Im więcej zasobów sprzętowych będzie zarezerwowane dla Windowsa, tym mniej dostępnych będzie do gier.