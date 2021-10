Rosjanie chcą zbanować Samsunga. Poszło o Samsung Pay

Świat nowych technologii na długo zapamięta kadencję Donalda Trumpa. Choć rządził krótko, to wprowadził pamiętny ban na Huaweia, a konkretnie na współpracę tej firmy z amerykańskimi podmiotami. Skutkiem tego jest brak aplikacji Google’a na smartfonach Huaweia, co klienci - oraz sam producent - odczuwają do dziś.