Sprawdzamy Lenovo Legion 7. Bestia nie zna takiego problemu jak wymagania sprzętowe. Cyberpunk 2077 w Ultra trzyma 70fps

Lenovo Legion 7 kosztuje w Polsce około 10 000 - 11 000 zł. O ile uda się go upolować w jakimkolwiek sklepie, co przy globalnym niedoborze komputerowych podzespołów wcale nie jest takie proste. Cena laptopa sprawia, iż na rozwiązanie tego typu mogą sobie pozwolić najbardziej wymagający gracze o zasobnych portfelach. Pamiętajmy jednak, że mamy do czynienia z absolutnie najwyższą półką. To jeden z najbardziej wydajnych laptopów do gier, jakie kiedykolwiek powstały. Ponadto najnowsze Legiony są objęte 24-miesieczną rozszerzoną gwarancją z pakietem serwisowym Premium Care, który wzbogaca ją m.in. o priorytetyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta czy coroczną kontrolę kondycji komputera.