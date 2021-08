Ktoś wyprzedził Elona Muska. Interfejs mózg-maszyna już testowany na ludziach

Stentrode - tak nazywa się interfejs mózg-komputer firmy Synchron

W przeciwieństwie do bardzo futurystycznego czipu, który Neuralink chciałoby wszczepiać w czaszkę swoich pacjentów, Synchron planuje wprowadzać niewielkie urządzenie, mniejsze od zapałki, do naczynia krwionośnego u podstawy szyi, a następnie tymże przesuwać je do odpowiedniego miejsca w mózgu. Cała procedura ma trwać niecałe dwie godziny. Urządzenie będzie następnie komunikowało się z drugim implantem zainstalowanym w klatce piersiowej. Stąd z kolei sygnały będą przesyłane do komputera znajdującego się w pobliżu pacjenta.