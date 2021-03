39 interakcji

No ile można czekać? Elon Musk przyzwyczaił nas do tego, że pomiędzy startami nowych prototypów Starshipa mija maksymalnie kilka tygodni. Skoro przyzwyczaił, to niech teraz robi.

I tak też się dzieje

Dwa dni temu najnowszy prototyp rakiety Starship o oznaczeniu SN11 przeszedł test statyczny silników, a już za kilka godzin, ten 50-metrowej wysokości kolos może się wzbić w powietrze. Oczywiście cel lotu pozostaje niezmiennie taki sam jak poprzednio - dotrzeć na wysokość 10 km, wyłączyć silniki, kontrolowanie opaść w kierunku lądowiska, tuż przed Ziemią ustawić rakietę do pionu i miękko wylądować.

Prototypy SN8, SN9 oraz SN10 zasadniczo większość planu wykonywały bezbłędnie. Jedynie lądowanie jak dotąd się ani razu nie udało. Być może jednak dzisiejszy dzień skończymy ze Starshipem stabilnie stojącym w całości po realizacji lotu na 10 km.

Dzisiaj wystartuje SN11?

Informacje o możliwym na dzisiaj starcie (SpaceX nie podaje daty oficjalnie) internauci wywnioskowali na podstawie informacji o zamknięciu dróg w okolicy, wydanym przez władze hrabstwa Cameron w Teksasie, gdzie znajduje się osada Boca Chica, w której budowane i testowane są Starshipy.

Zgodnie z informacją drogi zamknięte będą przez 12 godzin, począwszy od godziny 13:00 polskiego czasu. W tym czasie może dojść do testu statycznego, albo testu statycznego i lotu.

Na szczęście autorzy kilku kanałów na YouTube mają już swoje kamery wycelowane w Starshipy i będą zapewniali transmisję z Boca Chica na żywo.

Piątek jest, weźcie popcorn, coś do picia i włączcie sobie stream w tle - może akurat uda wam się na żywo zobaczyć pierwszy udany lot rakiety, która kiedyś może zabrać ludzi na Księżyc, a być może nawet na Marsa. Jeżeli lot zakończy się porażką - również będzie ciekawie, wszak każda eksplozja przy lądowaniu wygląda inaczej, a wszyscy lubią fajerwerki. Miłego oglądania!