Land of War: The Beginning to tworzona przez polskie studio MS Games gra FPS skoncentrowana na historycznych wydarzeniach Kampanii Wrześniowej. Nowy zwiastun promocyjny pozwala zobaczyć fragmenty rozgrywki z rodzimej strzelaniny.

Twórcy Land of War: The Beginning zaznaczają, że początkowy etap drugiej wojny światowej to obszar, który jest pomijany przez zdecydowaną większość producentów gier FPP osadzonych w historycznych czasach. Polskie studio upatruje w tym niszę dla siebie, tworząc pierwszoosobową strzelaninę skoncentrowaną głównie na Kampanii Wrześniowej oraz pierwszych dniach niemieckiej agresji.

Teraz możemy zobaczyć Land of War: The Beginning w akcji, na zwiastunie z rozgrywką.

To nie pierwszy raz, kiedy widzimy fragmenty rozgrywki z Land of War. Jednak dopiero teraz powstał zwiastun prezentujący nieco dłuższe ujęcia, pochodzące bezpośrednio z kampanii fabularnej. Widzimy na nim polskich żołnierzy obserwujących niemieckie czołgi przedzierające się przez lasy, miasta zamieniane w ruiny oraz ciche działania w ciasnych betonowych korytarzach.

Land of War: The Beginning zapozna graczy z takimi wydarzeniami jak oblężenie Warszawy, bitwa pod Mokrą czy rozpaczliwa obrona półwyspu helskiego. Co ciekawe, w grze mają się także pojawić osobne scenariusze fikcyjne, zakładające inny obrót wydarzeń. Niemieckiej agresji doświadczymy, wskakując w buty szeregowego piechura, któremu głosu udzielił znany aktor Jacek Rozenek.

Land of War: The Beginning zadebiutuje na Steam 27 maja 2021 roku.







Grę można dodawać do listy życzeń na platformie Steam, gdzie tytuł posiada własną kartę produktową. Jednocześnie deweloperzy z MS Games zapowiadają wsparcie dla technologii Nvidia Ansel. Dzięki niej gracze otrzymają możliwość wykonywania pięknych zrzutów ekranu, korzystając z bogatego zestawu narzędzi pozwalających na swobodne sterowanie kamerą, operowanie kadrem i wybór filtrów.

Debiutowi gry na Steam będzie towarzyszyć zestaw darmowych DLC oraz płatnych dodatków kolekcjonerskich. Land of War: The Beginning ma się także pojawić na konsolach z rodziny Xbox One, ale dopiero w dalszej części 2021 r.