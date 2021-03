Chiny i Rosja łączą siły. Zbudują wspólną stację kosmiczną na Księżycu

Czy czeka nas wielki powrót Rosji do wyścigu kosmicznego? Nie wiadomo, ale taki przynajmniej jest plan.

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos poinformowała we wtorek o podpisaniu umowy ze swoim chińskim odpowiednikiem, agencją CSNA. W ramach umowy oba kraje będą wspólnie pracować nad kilkoma poważnymi projektami księżycowymi.

Od kilku dobrych lat Chiny konsekwentnie realizują swój ambitny program kosmiczny, krok po kroku przeprowadzając coraz bardziej skomplikowane misje kosmiczne. Dwa lata temu Kraj Środka jako pierwszy w historii umieścił łazik na powierzchni niewidocznej strony Księżyca, a kilka tygodni temu przy pierwszym podejściu prawidłowo umieścił sondę Tianwen-1 na orbicie wokół Marsa. W ciągu nadchodzących dwóch miesięcy od sondy odłączy się łazik, który spróbuje bezpiecznie wylądować na powierzchni Czerwonej Planety. Jak na razie udało się to jedynie Stanom Zjednoczonym. Jeżeli Chinom uda się za pierwszym podejściem jednocześnie umieścić sondę i łazik na Marsie, to będzie to pierwszy taki wyczyn w historii. W międzyczasie, w grudniu 2020 r., chińska sonda przywiozła na Ziemię pierwsze od 42 lat próbki gruntu księżycowego.

Księżycowa stacja kosmiczna

Nie zmienia to jednak faktu, że większość swojej uwagi Chiny skupiają na kolejnych misjach księżycowych. Planowana międzynarodowa księżycowa stacja kosmiczna będzie jak dotąd największym chińskim przedsięwzięciem kosmicznym realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej.

Wbrew pozorom takie połączenie ma sens. Rosja ma bardzo duże doświadczenie w podboju kosmosu, a Chiny mają determinację i ogromne pokłady gotówki przeznaczonej na rozwój programu kosmicznego. Jak na razie nie podano żadnych szczegółów dotyczących planowanej stacji, jednak w komunikacie Roskosmosu można przeczytać o planach stworzenia kilku obiektów badawczych i eksperymentalnych na powierzchni i/lub orbicie Księżyca.

Jak na razie oba kraje zajmą się przygotowaniem planów obejmujących zaprojektowanie i budowę stacji kosmicznej. W ramach programu powstanie także wspólne chińsko-rosyjskie centrum danych dot. eksploracji Księżyca. Oba kraje planują także wspólną pracę nad chińską misją Chang’e-7 oraz rosyjską Łuna-27.

Tymczasem w Rosji już na 1 października planowany jest start pierwszego współczesnego lądownika księżycowego Łuna 25. Jak poinformował na swoim koncie Dmitrij Rogozin, szef Roskosmosu, start będzie obserwował w Rosji także szef CNSA Zhang Kejian.