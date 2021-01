24 interakcji

Już dzisiaj może dojść do kolejnego lotu Starshipa – produkowanej przez SpaceX potężnej rakiety, która w przyszłości ma wynosić w przestrzeń kosmiczną ludzi lecących na Księżyc, a być może także na Marsa.

Jeszcze na początku 2020 r. Starship był tylko bardzo przyszłościowym, ambitnym projektem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomimo trwającej pandemii koronawirusa, SpaceX najpierw opanował technologię produkowania zbiorników na paliwo, potem wykonał dwa próbne podskoki głównym zbiornikiem rakiety na wysokość 150 m, aby pod koniec roku prototyp nr 8 (SN8) mógł wzbić się na wysokość 12,5 km i bezpiecznie (i efektownie) wrócić na Ziemię.

No, prawie bezpiecznie. Prędkość podczas przyziemienia była niestety za duża, przez co cały lot, z fenomenalnym obrotem potężnej rakiety tuż przed przyziemieniem zakończył się gratisowymi fajerwerkami. Nie było to zbyt duże zaskoczenie. W kwestii rozwoju Starshipa SpaceX postanowił budować go iteracyjnie, prowadząc bezustanne testy kolejnych prototypów. Dla osób znajdujących się na zewnątrz jest to bardzo ciekawa metoda, bo gwarantuje wiele testów zakończonych implozjami zbiorników, eksplozjami zbiorników i nieudanymi lotami. Choć w sumie nie, bo jak na razie poza eksplozją przy ostatnim locie, to akurat nieudanych lotów nie było.

Szansa na taki jest dopiero dzisiaj

Prototyp SN9 stoi już na stanowisku startowym w Boca Chica w Teksasie. Okno startowe rozpoczyna się o godzinie 16:00 polskiego czasu i pozostanie otwarte do godziny 1:00 polskiego czasu. Wszystko tak naprawdę zależy od pogody. Na razie szansa na start jest spora. SpaceX najprawdopodobniej także będzie miał transmisję ze startu, ale stream zostanie uruchomiony zaledwie kilka minut przed startem. W powyższym oknie możecie na bieżąco śledzić sytuację w Boca Chica.

Trzymamy kciuki za udany lot (albo przynajmniej za efektowną eksplozję).