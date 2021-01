PepsiCo i Beyond Meat łączą siły. Wspólnie będą tworzyć nowe przekąski i napoje

Jeżeli ktoś obserwuje akcje Beyond Meat, to z pewnością musiał być zdziwiony nagłym wzrostem ich wartości. To efekt nawiązania współpracy z PepsiCo. Szczegóły finansowe nie zostały upublicznione. Ale już wiemy, że obie firmy będą wspólnie tworzyć przekąski i napoje pochodzenia roślinnego.

Pepsi i wegańskie produkty? Skąd taki dziwny mariaż? Szczegóły tego joint venture mamy poznać w późniejszym terminie. Z informacji prasowej rozesłanej do mediów obie firmy przedstawiają akcjonariuszom swoje motywacje do współpracy.

Beyond Meat ma skorzystać z doświadczenia Pepsi w marketingu i masowej produkcji. Z kolei Pepsi chce stworzyć w swoim portfolio nowe kategorie produktowe – między innymi w celu realizacji wyznaczonych przez siebie celów zrównoważonego rozwoju.

Współpracę obu firm nadzorować będzie powołana do tego celu The PLANeT Partnership LLC. Z Beyond Meat współpracują między innymi takie firmy jak: Giant, Safeway, Sprouts, Target, TGI Fridays czy Walmart.

Beyond Meat i Pepsi. Razem w kierunku zdrowej diety i ekologii.

Beyond Meat świetnie radzi sobie również i w Polsce. Jego warzywne burgery są już od pewnego czasu dostępne w polskiej dystrybucji. Współpracę z Beyond Meat nawiązała również sieć McDonald’s a także wybrane restauracje Pizza Hut.

Dla Pepsi to jednak bez wątpienia nowość. W 2019 r. PepsiCo podpisała deklarację ONZ na rzecz redukcji gazów cieplarnianych. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2019 r., produkcja żywności stanowi 37 proc. całej ich emisji. Dodatkowo, koncern czuje nasilającą się presję mającą na celu redukcję ilości cukru w jego produktach. Partnerstwo z Beyond Meat i dodanie do oferty ekologicznych, zdrowych przekąsek ma zapewne wpłynąć na wizerunek i postrzegani firmy.