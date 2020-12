Profesor z Izraela „ujawnia”. Izrael i Stany Zjednoczone utrzymują stosunki z obcymi

W 2020 roku wszystko przejdzie, nic już nas nie powinno zaskoczyć. Tak zapewne pomyślał prof. Haim Eshed, emerytowany izraelski generał odpowiedzialny w przeszłości za izraelski program bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej. Jak pomyślał, tak zrobił udzielając wywiadu gazecie Jedi’ot Acharonot.

I oto od szanowanego profesora dowiadujemy się, że władze Izraela oraz USA od wielu lat są w kontakcie z obcymi cywilizacjami, które razem tworzą Federację Galaktyczną. FG? Myślę, że taki skrót się przyjmie. Oczywiście, jak w każdej relacji tego typu, władze obu krajów trzymają informacje o kontaktach z FG w tajemnicy, bowiem obawiają się masowej histerii, która zapewne wybuchłaby na całym świecie gdybyśmy dowiedzieli się o obecności „obcych” na Ziemi. Ludzkość po prostu – według Esheda – nie jest jeszcze gotowa na takie informacje.

Serio, myślałem, że takie historie już dawno należą do przeszłości. Dalej robi się tylko ciekawiej bardziej zabawnie.

87-letni Eshed, który przez ponad trzydzieści lat zajmował się programem bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej przekonuje, że zaledwie kilka lat temu znaleźliśmy się o włos od poznania prawdy, bowiem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był zdecydowany ujawnić informacje o kontaktach z pozaziemskimi cywilizacjami. Ostatecznie jednak przedstawiciele FG (to brzmi naprawdę dobrze!) przekonali go, aby tego jednak nie robił.

No to co my w takim razie robimy z tymi „obcymi”?

Po podpisaniu odpowiednich paktów i umów między FG i USA stworzono tajną podpowierzchniową bazę na Marsie. W bazie pracują zarówno przedstawiciele USA jak i FG.

Tutaj na usta ciśnie mi się pytanie: czy Elon Musk o tym wie? Jeżeli nie, to może czuć się trochę oszukany, że władze mu nic o tym nie powiedziały, a on marnuje czas i pieniądze na wynajdowanie koła od nowa.

Eshed przekonuje, że o Federacji Galaktycznej wie już od dłuższego czasu, ale nie mógł niczego powiedzieć, bo zostałby uznany za wariata (tu akurat ma rację). Teraz jednak już jako szanowany profesor w wieku, w którym zbyt wiele nie ryzykuje, może powiedzieć prawdę.

Rozwiązanie zagadki

Tutaj zupełnie nieoczekiwanie pojawia się rozwiązanie całej tajemnicy. Szczegóły działalności obcych na Ziemi Eshed opisał w opublikowanej właśnie książce The Universe Beyond the Horizon – conversations with Professor Haim Eshed. Według autora w książce Eshed ujawnia jak obcy zapobiegli kilku apokalipsom jądrowym na Ziemi.

Ech, a już brzmiało tak dobrze, a to tylko czysty marketing.