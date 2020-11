Telefon zamiast portfela. W grudniu prawo jazdy schowamy w aplikacji mObywatel

Za niecały miesiąc – bo 5 grudnia – w aplikacji mObywatel pojawi się mPrawo Jazdy. Tym samym zniknie obowiązek wożenia ze sobą papierowego prawa jazdy. Zamiast porfela, zadbajmy o powerbank bądź ładowarkę samochodową.

Cyfryzacja państwa – chwalić los – postępuje. Już 5 grudnia prawo jazdy stanie się dokumentem, który prawdopodobnie lepiej trzymać w domu. Tam nie zginie, a jego równoważny dokument będziemy mogli pobrać do aplikacji mObywatel. Takie cyfrowe prawo jazdy będzie ważne przy wszelkich kontrolach czy interakcjach z policją. Unikniemy więc przygód takich, jaką niedawno przeżył Łukasz.

Warto jednak pamiętać o drugiej stronie medalu: analogowemu prawu jazdy nie zabraknie prądu w akumulatorze. Posługując się modułem mPrawo Jazdy miejmy na uwadze, że telefon powinien być zawsze naładowany. A więc w samochodzie powinniśmy zadbać o obecność ładowarki bądź powerbanka.

mObywatel to nie tylko cyfrowe prawo jazdy. Dla kierowców aplikacja może okazać się jeszcze bardziej użyteczna.

Od pewnego czasu częścią aplikacji jest mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Dzięki profilowi zaufanemu mTożsamość korzysta z danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Warto też pamiętać o module mPojazd, który jest odzwierciedleniem danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu, w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant.

Mało tego, jeśli nie zapamiętamy terminów ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu pojazdu – aplikacja nam o tym przypomni. W mPojeździe znajdziemy także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Tak przy okazji. Poza mPrawo Jazdy do aplikacji trafia kilka mniejszych usprawnień.

Twórcy aplikacji informują, że uproszczono uwierzytelnianie się podczas pobierania dokumentów z rejestrów państwowych. Teraz, by złożyć wniosek o dokument wystarczy potwierdzić swoje dane profilem zaufanym logując się jeden raz. Tożsamość można potwierdzać korzystając z profilu zaufanego lub jednego z ponad 200 banków

Wprowadzono też możliwość odblokowywania aplikacji za pomocą biometrycznego skanu twarzy w wersji na Androida, choć z uwagi na niski poziom tego zabezpieczenia i tak tożsamość dodatkowo musimy potwierdzić PIN-em.

Dodatkowo, w mLegitymacji ułatwiono dostęp do numeru albumu i kodu do zeskanowania numeru. Wcześniej, by go wyświetlić trzeba było wejść w menu i wybrać odpowiednią funkcję – teraz wystarczy kliknąć ikonę pod mLegitymacją.