Producent akcesoriów potwierdza: iPhone 12 z magnetycznym mocowaniem dla bezprzewodowych ładowarek

Na kilka godzin przed premierą iPhone’ów 12 producent bezprzewodowych ładowarek zaprezentował model przeznaczony właśnie dla nich. Urządzenie wyposażone jest w zaczep współpracujący z tym z nowych telefonów.

Słyszeliście o firmie MPOW Japan? Prawdopodobnie nie. Dziś jednak znalazła ona świetny sposób na autopromocję, bowiem od rana jest już na ustach wszystkich mediów. Nic dziwnego, jej nowa ładowarka, zapowiedziana w tej informacji prasowej, dedykowana jest najgorętszej telefonicznej premierze roku. iPhone’owi 12.

Co ją wyróżnia od innych bezprzewodowych ładowarek, w tym tych współpracujących z poprzednimi telefonami Apple’a? Przede wszystkim obecność magnetycznego zaczepu, który ma współpracować z magnesami wbudowanymi w obudowę nowego smartfonu.

iPhone 12 najwygodniejszym telefonem do bezprzewodowego ładowania.

Wbudowany w ładowarkę magnetyczny zaczep ma kształt pierścienia, co ma ułatwiać ułożenie telefonu na ładowarce w sposób, który zapewni najszybsze ładowanie. Bez uważnego przyglądania się oznaczeniom, a na dobrą sprawę bez patrzenia w ogóle – wystarczy zbliżyć telefon do ładowarki, a magnesy załatwią resztę, ustawiając odpowiednio iPhone’a. Przypomina to nieco mechanizm MagSafe, który znacząco ułatwia podłączanie ładowarki do komputerów MacBook.

To oznacza, że iPhone znowu będzie w czymś naj. To bez wątpienia drobiazg, ale kto korzystał z ładowarek bezprzewodowych (osobiście wolę wymyślone przeze mnie określenie ładowarki zbliżeniowe, ale powyzłośliwiam się szerzej przy innej okazji) wie, że dbanie o odpowiednie ustawienie urządzenia nie należy do czynności szczególnie intuicyjnych.

Konferencja Apple’a, podczas której mają być zapowiedziane nowe iPhone’y, odbędzie się już dziś, o godzinie 19:00. Będziemy ją relacjonować na żywo. Wśród nowości znajdzie się nowy aparat (a raczej aparaty – w zależności od wersji telefonu) i bardzo wydajny procesor A14 Bionic. Telefon będzie sprzedawany bez ładowarki.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.