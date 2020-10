Testowanie gier mobilnych przed pobraniem to najciekawsza funkcja Facebook Cloud Gaming

Facebook też chce mieć swój streaming gier wideo, aczkolwiek nie skupia się na tytułach AAA, tylko na produkcjach mobilnych. Facebook Cloud Gaming nie trafi jednak na iPhone’y i iPady.

Streaming gier wideo staje się coraz popularniejszy, a na tym tynku zaczęło robić się już tłoczno. Oprócz takich tuzów jak Google, Nvidia, Microsoft i Amazon swoje trzy grosze chce do tego dorzucić Facebook ze swoją nową usługą Facebook Cloud Gaming, aczkolwiek nie będzie dla nich bezpośrednią konkurencją.

Facebook Cloud Gaming to platforma strumieniowania na smartfony z chmury gier… mobilnych.

Nikt w Facebooku nie wpadł na szczęście na pomysł, by tworzyć kolejną platformę do grania w Cyberpunka 2077 czy Destiny 2, gdyż takich mamy już kilka. Zamiast tego w ramach usługi Cloud Gaming na największym portalu społecznościowym świata zagramy w typowe gry mobilne, których nie trzeba będzie pobierać w całości na urządzenie. Wsród nich wymieniane są takie produkcje jak:

Asphalt 9: Legends (Gameloft);

Mobile Legends: Adventure (Moonton);

PGA Tour Golf Shootout (Concrete Software, Inc.);

Solitaire: Arthur’s Tale (Qublix Games);

WWE SuperCard (2K);

Dirt Bike Unchained (Red Bull) [za kilka tygodni].

Jak widać, portal skupia się przy tym na produkcjach z kategorii free-2-play, co zapewne oznacza, że dostępne w ramach usługi gry będą pełne mikropłatmości. Facebook Cloud Gaming, które rusza pilotażowo w Stanach Zjednoczonych nie będzie przy tym osobną aplikacją, tylko zostanie zintegrowane z mini-grami HTML5 w ramach sekcji Instant Games w głównej aplikacji Facebooka.

Pojawia się oczywiście pytanie, po co właściwie strumieniować gry, które smartfon może uruchomić natywnie? Okazuje się, że oprócz oferowania pełnych wersji gier strumieniowanych z chmury, które będą finansowane z mikropłatności, Facebook chce wykorzystać tę technologię do udostępniania wycinków produkcji mobilnych do testów bez konieczności pobierania całych gier, które nierzadko ważą po kilka gigabajtów.

Niestety z Facebook Cloud Gaming nie skorzystamy na iPhone’ach i iPadach.

Nowa usługa, tak samo, jak gry błyskawiczne, na których bazuje, nie będzie obecne na sprzętach Apple’a — podobnie jak Stadia od Google’a, GeForce Now od Nvidii i xCloud w ramach Xbox Game Pass od Microsoftu. Jedynym streamingiem, który oficjalnie trafił na iPhone’y, jest Luna od Amazonu, ale to tylko za sprawą tego, że można z niej skorzystać z poziomu Safari.

Biorąc pod uwagę ruch Facebooka, można zrozumieć, dlaczego Apple tak panicznie broni się streamingu — tak jak gry z kategorii AAA nie są dla niego bezpośrednim zagrożeniem, tak już to, co proponuje Facebook, to gra w podobnej lidze. W ofercie firmy z Cupertino znajduje się w końcu dodatkowo płatny abonament na gry mobilne o nazwie Apple Arcade.