Xiaomi kończy już 10 lat. Świętuje, wprowadzając do sprzedaży nowy telefon

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma dołączyć do oferty Xiaomi jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzamy, co już wiadomo o telefonie, którym chińska firma będzie świętować 10-lecie swojego istnienia.

Aż nie chce się wierzyć, że Xiaomi jest już z nami 10 lat. Firma, która wybiła się na bezczelnym kopiowaniu wyglądu produktów Apple’a — i to do tego stopnia, że czasami pożyczała design telefonu nawet razem z layoutem promującej go strony internetowej — stanęła w tym czasie na własne nogi i dorobiła się oddanego grona fanów, także w Polsce.

Spodziewamy się, że z okazji 10-lecia premiery telefonu Xiaomi Mi 1 producent zorganizuje kolejną świetną promocję, ale jak na razie informacji na ten temat nie mamy. Doszły nas jednak słuchy, że już w przyszłym tygodniu, a dokładnie 11 sierpnia 2020 r. chiński producent zaprezentuje nowy telefon, właśnie z okazji swoich urodzin.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus — co już o nim wiemy?

Nazwa nie jest jeszcze potwierdzona, aczkolwiek GSM Arena podaje, że była sugerowana przez osoby zajmujące się wypuszczaniem w świat przecieków nt. produktów z segmentu mobilnego. Xiaomi Mi 10 Pro Commemorative Edition, czy tam Xiaomi Mi 10 Pro Plus, jakkolwiek by się nie nazywał, ma być już prawdziwym topem topów i przebije nawet Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus nie będzie oczywiście wyważał otwartych drzwi, ale spodziewamy się, że w obudowie przypominającej Xiaomi Mi 10 Pro pojawi się nieco mocniejszy procesor, czyli Qualcomm Snapdragon 865+. Poza tym można liczyć na 12 GB RAM typu LPDDR5, 512 GB pamięci UFS 3.0 oraz 6,67-calowy wyświetlacz Super AMOLED (2340 x 1080 pikseli, proporcje 19,5:9, odświeżanie w 90 Hz).

Do tego w obudowie Xiaomi Mi 10 Pro Plus znajdzie się miejsce na poczwórny aparat fotograficzny identyczny z tym, który trafił do Xiaomi Mi 10 Pro, i te same moduły łączności. Do tego dojdzie akumulator o pojemności 4500 mAh, który wedle plotek będzie ładowany za pośrednictwem portu USB-C nieco szybciej niż do tej pory, czyli z mocą 55 W zamiast 50 W.



