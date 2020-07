Od 31 lipca będziesz płacić z Allegro Pay. Rusza wygodny system płatności

49 interakcji

Allegro Pay będzie nową formą płatności za zakupy. Nowość zostanie wdrożona 31 lipca, ale to nie koniec zmian na platformie. Allegro podnosi też prowizje za sprzedaż w niektórych kategoriach.

Przy pomocy Google Pay i Apple Pay zapłacimy w sklepach fizycznych, a także przy zakupach online. Lidl Pay, Orlen Pay i Żappka Pay to z kolei wyspecjalizowane metody płatności działające tylko w punktach danej sieci.

Jak będzie z Allegro Pay? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi, ale możemy się jej domyślać. Allegro dość oszczędnie dozuje informacje na temat nowego standardu płatności, ale serwis oficjalnie potwierdził, że nowość zostanie udostępniona 31 lipca, początkowo dla wybranej grupy kupujących.

Oficjalnie Allegro Pay ma uzupełnić istniejące metody płatności, ale w praktyce być może zastąpi jedną z nich. Od jakiegoś czasu powracają plotki o tym, że Allegro zamierza zrezygnować z PayU, być może właśnie na rzecz autorskiego rozwiązania.

Zmieniają się prowizje na Allegro. Będzie drożej.

Informacji o Allegro Pay jest niewiele, ale w sprawie prowizji wiemy wszystko. Tutaj niestety trudno doszukać się pozytywów. Od 31 lipca w regulaminie znajdziemy zapis o wyższych stawkach prowizji dla sprzedających w działach Dziecko, Elektronika, Dom i ogród, Firma i usługi, Kolekcje i sztuka, Sport i turystyka, Kultura i rozrywka oraz Uroda.

Pełną listę zmian znajdziemy na stronie Allegro, a całość nie spodoba się sprzedawcom. Przykładowo, w kategorii Meble w działach Dom i Ogród oraz Dziecko wartość maksymalnej prowizji wzrasta za 100 do 200 zł. W dziale Elektronika we wszystkich podkategoriach o nazwie Pozostałe oraz przy akcesoriach w dziale Elektronika prowizja wyniesie 12 proc. dla przedmiotów do 50 zł. Obecnie prowizja waha się od 2 do 10 proc.

Widzimy też bardzo wiele drobnych wzrostów, np. z 11 na 12 proc. Tak jest w przypadku akcesoriów dziecięcych z kategorii Karmienie oraz Okazje, przyjęcia, czy też w przypadku oświetlenia z działu Dom i ogród. Innym razem prowizje rosną mocniej, jak np. przy sprzedaży wózków i fotelików dziecięcych, gdzie będziemy musieli oddać Allegro już nie 8, a 12 proc. wartości transakcji.

Lista zmian obejmuje kilkadziesiąt pozycji, co w niektórych kategoriach mocno uderzy w sprzedawców. Są jednak pojedyncze przypadki obniżenia prowizji. Ma to miejsce np. w kategorii Przedmioty ręcznie wykonane z działu Kolekcje i sztuka. Prowizja spada z szokujących 15 proc. na 10 proc.

Wszystkie zmiany opisywane w tekście wejdą w życie 31 lipca.