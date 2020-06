Pokemony z każdej strony — wszystkie nowości w Pokemon Sword i Shield oraz Pokemon GO

10 interakcji

Zgodnie z oczekiwaniami dzisiaj debiutuje pierwsze DLC do gier Pokemon Sword i Pokemon Shield. To jednak tylko jedna z wielu atrakcji, jakie przygotowało dla nas Nintendo. Opisaliśmy je wszystkie.

Pokemon Sword i Pokemon Shield to pierwsze gry z serii Pokemon, które doczekały się płatnych dodatków. Na premierę drugiego z nich, czyli The Crown Tundra, jeszcze trochę poczekamy, ale pierwszy z nich zatytułowany The Isle of Armor pojawił się dziś.

Z tej okazji Nintendo podzieliło się kilkoma ciekawymi informacjami na temat marki Pokemon, które zebraliśmy w jednym miejscu. Ukontentowani powinni być fani niezależnie od wieku oraz platform, na jakich grają.

Na konsoli Nintendo Switch pojawi się sequel gry Pokemon Snap! wydanej pierwotnie na Nintendo 64. Produkcja zatytułowana New Pokemon Snap! z 1999 r. doczeka się premiery już niedługo, a gracze będą mogli cykać w niej fotki swoim ulubionym stworkom w najróżniejszych okolicznościach.

Nowa gra mobilna: Pokemon Cafe Mix

Wśród nowości znalazła się zapowiedziana na 23 czerwca 2020 r. kolejna po Pokemon Quest bezpłatna gra na smartfony oraz Switcha z Pokemonami w roli głównej. Pokemon Cafe Mix to produkcja logiczna, a zadaniem gracza w niej będzie dobieranie składników na napoje i posiłki oraz rozwijanie swojej urokliwej pokemonowej kafejki.

Pokemon Smile, czyli myj zęby razem z Pokemonami.

Jedną z nowości dla młodszych graczy jest Pokemon Smile, czyli prosta aplikacja wykorzystująca poszerzoną rzeczywistość, która pomoże w myciu zębów. Wyświetlane na ekranie pokazującym obraz z przedniej kamery telefonu stworki będą walczyć z osadem nazębnym i będzie można je przy tym łapać. Już nie mogę się doczekać.

Nowości w Pokemon Home

W ramach dzisiejszej aktualizacji aplikacji Pokemon Home, która stała się następcą Pokemon Banku, pojawiła się zgodność z dodatkiem The Isle of Armor. Jedną z najważniejszych nowości jest to, że gracze nie będą mogli zaśmiecać Global Trade Station ofertami, w których wymagania są niemożliwe do spełnienia.

Gracze będą mogli odebrać w Pokemon Home mitycznego Pokemona o nazwie Zeraora w wariancie Shiny, jeśli milion trenerów wykona Max Raid w Pokemon SwSh (podczas których nie będzie się go dało złapać). Tego gatunku od dawna nie dało się zdobyć inaczej niż przez wymianę z osobą, która odebrała go w ramach eventu.

Mega ewolucje w Pokemon GO

Gry na Switcha i aplikacje to nie jedyna nowość, z jakiej mogą się dziś cieszyć fani. Nintendo zapowiedziało sporo zmian w mobilnym Pokemon GO, a największą z nich, a zarazem bardzo długo oczekiwaną są tzw. megaewolucje — nie wiemy jednak jeszcze, jak te transformacje Pokemonów w walce będą dokładnie działać.

Oprócz tego z okazji premiery dodatku do Pokemon Sword i Pokemon Shield gracze w Pokemon GO mogą złapać Farfetch’da z regionu Galar, który w przeciwieństwie do swojego kuzyna z regionu Kanto, potrafi ewoluować — w Sirfetch’da. Liczymy też na to, że na Pokemon GO Fest 2020 pojawi się Victini.

Na kolejne wieści ze świata Pokemon nie będziemy przy tym długo czekać.

Już za tydzień, czyli 24 czerwca 2020 r., odbędzie się kolejna transmisja online poświęcona marce Pokemon. Mam nadzieję, że jedną z nowości, o której podczas niej usłyszymy, będzie anonsowana już wcześniej możliwość przenoszenia wszystkich okazów złapanych w Pokemon GO bezpośrednio do usługi Pokemon Home.

Co prawda już teraz jest to możliwe, ale do Pokemon Home można transferować wyłącznie stworki z regionów Kanto i Alola, a w dodatku, aby dokonać takiego transferu, trzeba dysponować grą z serii Pokemon Let’s GO. Mam też nadzieję, że Nintendo pozwoli łączyć smartfony bezpośrednio ze wszystkimi grami na Switcha.

Nie ma jednak pewności, czy ta obietnica została spełniona, skoro nie doczekaliśmy się takiej integracji z grami na konsolę Nintendo 3DS, chociaż takowa była zapowiedziana. Ciekaw też jestem, czy Nintendo przypomni sobie o projekcie Pokemon Sleep, czyli zapowiedzianym rok temu gadżecie do monitorowania snu…