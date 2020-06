Zobaczymy więcej bąbelków. Będą musować w Androidzie 11

1 interakcji

Twitter zapragnął mieć własne bąbelki, Android 11 pomaga mu w ich stworzeniu.

To nawet dość obrazowe – medium, które chyba najbardziej zamyka nas we własnych bańkach, chce, żebyśmy rozmowy prowadzili w bąbelkach.

Android ma pomóc zachęcić do wysyłania wiadomości na Twitterze.

Bąbelki są jedną z największych zmian wprowadzonych w Androidzie 11. Znajdujące się zawsze pod ręką ikonki szybkiego przejścia do konwersacji to rozwiązanie, które pokochała ogromna część użytkowników Facebooka. Teraz tą miłością Google chce obdarować jeszcze większe grono osób, wprowadzając Conversation API. Pierwszy w kolejce do testowania takich rozwiązań ustawił się Twitter.

Twitter podkreśla, że jego wiadomości to konwersacja prowadzona w czasie rzeczywistym między dwoma konkretnymi osobami (a sporadycznie między osobą a trollem – w końcu to Twitter), która w pełni zasługują na własnego bąbelka. Dzięki tej zmianie wiadomości wysyłane za pomocą Twittera będą lepiej widoczne, łatwiejsze i szybsze w obsłudze. W efekcie użytkownicy mogliby z nich częściej korzystać, a Twitter mógłby nie tyle mieć własny komunikator, ile stać się swoim własnym komunikatorem na wzór Facebooka i wbudowanego w niego Messengera. Firma, żeby skorzystać z Conversation API dostępnego w Androidzie 11, wprowadza szereg zmian w istniejącym już na platformie systemie wysyłania wiadomości. Jak podkreśla, to pozwoli jej wreszcie nieco go odświeżyć i dodać do niego garść nowych funkcji, co dodatkowo ma zachęcić użytkowników do bardziej entuzjastycznego korzystania z tej opcji.

Zmiana jest tym ciekawsza, że Twitter właśnie zaczął wprowadzać u siebie bardziej dosłowną możliwość ćwierkania. Tweety można już na iOS-ie nagrywać w formie krótkich wiadomości głosowych i w tej formie je publikować. Jeśli dodamy do tego promowanie wysyłania prywatnych wiadomości na Twitterze, a nie mam wątpliwości, że tak szybkie dostosowanie ich do Androidowych bąbelków właśnie nią jest, dostajemy ciekawy obraz zmian, które mogą zdradzać, w jakim kierunku błękitny ptak mediów społecznościowych chce się rozwijać.

Bąbelki to tylko jedna z nowości, które wprowadza Android 11.

Do tego dochodzi możliwość oznaczenia na belce wybranych konwersacji jako priorytetowych, wprowadzenie szybkich odpowiedzi, możliwość szybkiego udostępnienia rozmówcy naszej obecnej lokalizacji i wiele innych zmian, które mają udoskonalić smartfony posiadające najnowszego Androida.