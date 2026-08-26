Apple zmienia ikonę, a internet w ryk. To kompas czy zegarek?

Internet to istne pole minowe dla twórców aplikacji i systemów operacyjnych. Nawet najdrobniejsza zmiana w interfejsie, z którego korzystają miliony ludzi, może wywołać lawinę krytyki. Oczywiście czasem jest ona uzasadniona, jak to było w przypadku iOS 26 na iPhone’ach i tej pierwszej wersji Liquid Glass w 2025 r., ale bywa, że uwagi kierowane w stronę korporacji są ciut na wyrost. Kto ma rację w przypadku dramy z nową ikoną Safari, która pojawi w iOS 27 i macOS 27? Sami oceńcie!

Dlaczego nowa ikona Safari z iOS 27 budzi kontrowersje?

W nowej wersji ikony Safari, która wciąż nawiązuje wizualnie do kompasu, zmienił się kształt… igły. Już wcześniej miała dwa kolory, ale wizualnie była jednym elementem. Wersja beta systemu iOS 27 zdradziła, że Apple zdecydował się zmienić jej kształt, a wiele osób interpretuje go jako dwie części połączone ze sobą, bo w środku jest pin, a jeden kolor zachodzi tu na drugi.

Wielu osobom ta nowa ikona Safari z iOS 27 nie przypadła do gustu i głośno wyrażają teraz swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Niektórzy twierdzą nawet, że do jej zaprojektowania zatrudniono kogoś, kto… nigdy nie widział na oczy kompasu. Dowodem na to ma być właśnie fakt, iż igła składa się teraz rzekomo z dwóch części, a nie jednej.

Safari to w końcu kompas, a nie zegar

Przyznam, iż patrząc na nową ikonkę Safari, mogę zrozumieć interpretację, iż igła wygląda teraz jak wskazówki zegara - ale pamiętajmy, że mają one przecież identyczną długość. Pozostałe elementy grafiki również jasno wskazują, że mamy do czynienia z kompasem, a nie czasomierzem. No i ten nieszczęsny podłużny element na środku ikony nadal wskazuje dokładnie dwa przeciwległe kierunki.

Każdy oczywiście ma prawo do swojej opinii i może prezentować pomysły, jak ikonę by zmienił, ale na moje to taka typowa burza w szklance wody. Apple’a można krytykować za wiele decyzji projektowych poza kontrowersyjnym interfejsem Liquid Glass (który firma musiała poprawiać w kolejnych łatkach). Na przestrzeni lat internet śmiał się z całej masy pomysłów firmy z Cupertino.

Na listę kultowych już wpadek Apple’a i rzeczy, z których internet drwi, można wpisać:

Takie przykłady można mnożyć i mnożyć, ale dodawanie nowej ikony Safari do powyższej listy uważam za działanie nieco na wyrost. Nie zmienia to jednak faktu, że… sam również wolałem starszą wersję ikonki Safari. No co poradzę.

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Grafika główna zmodyfikowana z użyciem AI, które bardzo długo upierało się, że w ikonce Safari z iOS 27 jest igła kompasu będąca pojedynczym elementem, a nie dwie wskazówki zegara.

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