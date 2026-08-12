Nie cztery, a aż sześć. Jakie będą te nowe iPhone'y?

Apple wprowadza nowe topowe telefony do sprzedaży raz do roku, we wrześniu. Od dawna prezentowane są wtedy cztery nowe modele. Większość z nich to bezpośredni następcy poprzedników, ale czasem się zdarza, iż jedna linia zostaje wygaszona, aby zrobić miejsce innej. Do tego firma potrafi wypuszczać dodatkowe telefony z tej niższej półki cenowej na wiosnę.

W ubiegłym roku na jesieni dostaliśmy takie modele jak iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, które były nowszymi wersjami starych odpowiadających im „szesnastek”, jak i nietypowego iPhone’a Air, który nie dostał w nazwie numerka oraz zastąpił w ofercie iPhone’a 16 Plus. W tym roku w marcu pojawił się z kolei tańszy od nich wszystkich iPhone 17e. A jak będzie teraz?

Nie cztery, a aż sześć nowych iPhone’ów.

Już wcześniej przewidywaliśmy, jakie telefony Apple pokaże w 2026 r., a nowe wieści o tym, ilu i jakich sprzętów się spodziewać, pochodzą z najnowszej wersji beta systemu iOS. Znalazły się tam odniesienia do sześciu niezaprezentowanych telefonów oznaczonych kolejnymi nazwami kodowymi: od V62 do V69.

Największe emocje przed premierą budzi rzecz jasna pierwszy składany telefon w ofercie firmy z Cupertino. Apple nie zapowiedział go co prawda oficjalnie, ale to, że iPhone Fold powstanie, jest od miesięcy niemal pewne. Zobaczymy go pewnie już we wrześniu, a na półki ma trafić pod nazwą iPhone Ultra (V68).

O nowym urządzeniu wiemy przy tym całkiem sporo - przede wszystkim to, iż pod względem gabarytów ma być mu bliżej do nowego Galaxy Fold 8. Ten model to składak Samsunga o innych proporcjach boków w ekranach niż te znane ze starszych smartfonów koreańskiej firmy z tej linii oraz z modelu Galaxy Fold 8 Ultra.

Spodziewaliśmy się przy tym, iż składak zastąpi w ofercie Apple’a zeszłorocznego iPhone’a Air, w którym widzieliśmy technologiczną przymiarkę do pierwszego folda z Cupertino. Wedle ostatnich przecieków wygląda jednak na to, iż zajmie on inną półkę cenową, a dla iPhone’a Air 2 (V62) nadal będzie miejsce!

Oprócz tego spodziewamy się rzecz jasna iPhone’a 18 Pro (V63) z najlepszymi możliwymi podzespołami oraz jego większej wersji w postaci iPhone’a 18 Pro Max (V64). Tutaj raczej nie będzie przy tym żadnej rewolucji - ledwie rok temu producent przeprojektował sprzętom z tej linii obudowy, aby mniej się grzały.

A co z tym zwykłym iPhone’em 18?

Tego modelu również nie zabraknie, ale ptaszki ćwierkają, iż wcale nie ma pewności, że… zadebiutuje we wrześniu! Nowy bazowy smartfon Apple’a, czyli właśnie iPhone 18 (V67), może pojawić się w sklepach z opóźnieniem, a po jesiennej prezentacji kupimy wyłącznie smartfony z tej wyższej półki.

Oprócz tego spodziewamy się iPhone’a 18e (V69), który będzie nowym najtańszym smartfonem w ofercie Apple’a z obudową przypominającą jeden z modeli z poprzedniej kolekcji, czyli najpewniej od iPhone’a 16 lub 17. W jego przypadku od początku przewidujemy premierę dopiero na wiosnę 2027 r.

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A co z cenami nowych telefonów Apple’a? Tutaj nie mamy dobrych wiadomości! Tim Cook od dawna ostrzegał, iż podwyżki są nieuniknione, a te miały już miejsce w przypadku takich kategorii jak komputery i tablety, więc telefony są z pewnością następne w kolejce. Policzyłem też, ile wyniosą i no cóż - tanio już było!

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