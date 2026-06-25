MacBook Neo nie będzie już tani. Kupuj, bo nowe polskie ceny bolą

Po wielu miesiącach spekulacji o tym, że Apple w obliczu trwającego kryzysu na rynku pamięci nie będzie mógł wiecznie utrzymywać cen sprzętów na niskim poziomie, podwyżki oficjalnie nadeszły. Dotyczą one laptopów, tabletów, a także akcesoriów, takich jak głośniki czy Apple TV. Sklepy jeszcze nie zareagowały, więc polecam się pospieszyć.

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MacBook Neo nie jest już tani – drożeje o 500 zł

Siłą MacBooka Neo była jego cena na poziomie 2999 zł za wersję 256 GB. Wyższy wariant 512 GB, wyposażony w czytnik linii papilarnych Touch ID, był natomiast dostępny za 3499 zł. Najnowsze podwyżki Apple’a sprawiają, że MacBook Neo jest o 500 zł droższy i teraz kosztuje:

MacBook Neo 8/256 GB - 3499 zł;

MacBook Neo 8/512 GB - 3999 zł.

Mam jednak dobrą wiadomość. Jest to oficjalna cena Apple’a, która obecnie obowiązuje wyłącznie bezpośrednio w sklepie producenta. Inne sieci handlowe w dalszym ciągu utrzymują stare ceny urządzenia, w tym te z ich własnymi ofertami promocyjnymi. Na przykład w sklepie Media Expert sprzęt możemy kupić za:

MacBook Neo 8/256 GB - 2612 zł;

MacBook Neo 8/512 GB - 3057 zł.

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Kupuj póki tanio MacBook Neo za 2600 Media Expert

Jeśli podwyżka trafi także do innych sklepów z elektroniką, sprzęt realnie podrożeje aż o niemal 900 zł. W cenie 2600 zł był to kapitalny sprzęt i jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) tanich laptopów na rynku. W cenie 3500 zł atrakcyjność MacBooka Neo z 256 GB pamięci zasadniczo blednieje.

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Nie tylko MacBook Neo - inne sprzęty Apple’a też znacząco drożeją

Niestety, na podwyżce cen MacBooka Neo złe wiadomości się nie kończą. Pozostałe sprzęty Apple’a również doczekały się podniesienia cen. Chodzi o laptopy:

13-calowy MacBook Air M5 - od 6499 zł (zamiast 5499 zł);

15-calowy MacBook Air M5 - od 7499 zł (zamiast 6499 zł);

14-calowy MacBook Pro M5 - od 9999 zł (było 8499 zł);

14-calowy MacBook Pro M5 Pro - od 12499 zł (było 10999 zł);

14-calowy MacBook Pro M5 Max - od 20999 zł (było 17999 zł).

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Kupuj póki tanio MacBook Air M5 za 4800 zł (zamiast 6499 zł) Media Expert

Podwyżki dotyczą również 16-calowych wariantów Pro z procesorami M5 Pro i M5 Max. Trzeba liczyć się z różnicami na poziomie 2000-3000 zł za te same sprzęty. Co jeszcze podrożało? Tablety:

11-calowy iPad Air M4 - od 3699 zł (zamiast 2899 zł);

13-calowy iPad Air M4 - od 4699 zł (zamiast 3899 zł);

11-calowy iPad Pro M5 - od 5999 zł (zamiast 4999 zł);

13-calowy iPad Pro M5 - od 7499 zł (zamiast 6499 zł).

W przypadku tabletów również widać różnicę na poziomie ok. 1000 zł. Oprócz tego wyższe ceny mają dotyczyć akcesoriów, takich jak HomePody oraz Apple TV. Na szczęście iPhone’y pozostają dostępne w niezmienionych cenach. Polecam kupować te sprzęty, póki są jeszcze dostępne w rozsądnych kwotach.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.