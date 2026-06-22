Apple szykuje potężną ofensywę. Wyda aż 20 nowych urządzeń

Apple od lat udowadnia, że wydaje swój sprzęt z godną podziwu regularnością, nie pozwalając rynkowi na chwilę znużenia. W kalendarzu wydawniczym firmy z Cupertino rzadko zdarzają się dłuższe, niewytłumaczalne przestoje. Klienci zawsze mogą liczyć na coroczne, jesienne premiery smartfonów, wiosenne odświeżenia tabletów czy aktualizacje linii Maców.

I fakt, ta przewidywalność sprawia, że cały ekosystem żyje własnym, nieprzerwanym rytmem, a użytkownicy mają pewność, że w każdej kategorii produktowej stale trwają prace nad nową generacją.

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Ale i każda większa rewolucja technologiczna wprowadzana przez Apple oznacza stały przypływ zupełnie nowej fali produktów i innowacyjnych funkcji. Rozwój sztucznej inteligencji, nowe formy ekranów czy modyfikacje w interfejsach napędzają całą branżę i bezpośrednio przekładają się na debiuty sprzętowe.

Ten stały dopływ nowości świetnie widać w tradycyjnym portfolio… z wykluczeniem gogli Vision Pro. Te bowiem zdają się podążać własną, żadną ścieżką rozwoju. Ale wracając do głównego tematu:

Harmonogram uzależniony od sztucznej inteligencji

Według najnowszych doniesień Marka Gurmana z Bloomberga za MacRumors, lata 2026-2027 zapowiadają się dla Apple niezwykle pracowicie, a gigant zaplanował wypuszczenie na rynek około 20 nowych urządzeń. Harmonogram ten w dużej mierze napędzany jest debiutem w pełni gotowej, inteligentniejszej wersji Siri, którą po raz pierwszy zaprezentowano w 2024 r. Wiele produktów mogło zostać celowo opóźnionych, by ich premiera zbiegła się w czasie z pełną integracją nowych możliwości Apple Intelligence.

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Już w 2026 r. zobaczymy nową linię smartfonów, na czele z iPhonem 18 Pro i Pro Max, które zostaną wyposażone w czipy A20 Pro, mniejszą wyspę Dynamic Island oraz zmienną przysłonę aparatów. Największą sensacją tego roku ma być jednak debiut długo oczekiwanego iPhone'a Ultra - pierwszego składanego smartfona Apple, dysponującego 7,7-calowym ekranem wewnętrznym, 5,3-calowym zewnętrznym oraz dostosowanym do wielozadaniowości systemem iOS 27.

Segment inteligentnego domu również czeka przełom za sprawą zupełnie nowego domowego huba . Urządzenie to, wyposażone w ekran o przekątnej 6-7 cali, ma stanowić centralny punkt dowodzenia przestrzenią domową. Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy sprzęt zaoferuje domownikom spersonalizowane informacje, takie jak kalendarze czy przypomnienia. Towarzyszyć mu będą odświeżone i zoptymalizowane pod kątem nowej Siri wersje Apple TV, HomePod mini oraz nowy, pełnowymiarowy HomePod.

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Zmiany w tabletach, zegarkach i komputerach Mac

Jeśli chodzi o tablety i urządzenia ubieralne, Apple planuje wydać bazowego iPada 12 z czipem wspierającym sztuczną inteligencję oraz gruntownie przebudowanego iPada mini z ekranem OLED i wibracyjnym systemem głośników.

Linię smartwatchów uzupełnią z kolei Apple Watch Series 12 oraz Apple Watch Ultra 4, napędzane szybszym procesorem S11, a w modelach Ultra mogą pojawić się zaawansowane funkcje satelitarne, w tym obsługa Apple Maps.

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Komputery Mac przejdą płynną ewolucję. Stacjonarne modele Mac Studio, Mac mini oraz iMac otrzymają w najbliższym czasie aktualizację do procesorów z rodziny M5. To jednak tylko przedsmak przed główną premierą sprzętową - całkowicie przeprojektowanym MacBookiem Ultra, którego debiut przewidywany jest na przełom 2026 i 2027 r.

Ten ma dostać ekran dotykowy OLED, wyspę Dynamic Island, jeszcze smuklejszą obudowę oraz procesory M6 obsługujące dotykowy interfejs w macOS 27.

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Rok 2027: edycje jubileuszowe i robotyka

Rok 2027 będzie dla producenta z Cupertino szczególnie ważny ze względu na 20. rocznicę premiery pierwszego iPhone'a. Świętowanie rozpocznie się wiosną od debiutu udoskonalonego iPhone'a Air 2 z lepszą baterią i dodatkowym aparatem.

Główną atrakcją jesieni będą jednak specjalne, jubileuszowe modele - iPhone 20 Pro i Pro Max - wyróżniające się zakrzywionym, niemal bezramkowym szkłem. W tym samym czasie rynek może spodziewać się także drugiej generacji składanego iPhone'a.

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Przyszłość to również ogromny nacisk na inteligentne akcesoria noszone, ściśle współpracujące ze sztuczną inteligencją.

Firma przygotowuje AirPods Ultra - słuchawki douszne, które dzięki wbudowanym kamerom dostarczą wizualnych danych do systemu Siri. Co więcej, pod koniec 2027 r. do sprzedaży mogą wreszcie trafić legendarne już inteligentne okulary Apple Glasses, oferujące niestandardowe oprawki i wbudowane aparaty.

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Wybiegając jeszcze dalej w przyszłość (na przełom lat 2027/2028), Apple intensywnie rozwija koncepcję domowej robotyki. W przygotowaniu jest stołowy robot, będący ewolucją inteligentnego ekranu, wyposażony w zmechanizowane ramię i zaawansowaną sztuczną inteligencję. Urządzenie to ma proaktywnie wchodzić w interakcje z domownikami, potrafiąc prowadzić naturalne, płynne konwersacje - naśladując cyfrowego asystenta przypominającego zachowaniem człowieka.

Szczerze? Osobiście najbardziej czekam na procesory M6, ponieważ mogą one zwiastować technologiczny przełom. Równie mocno intrygują mnie związane z nimi nowe komputery MacBook Ultra.

Pełna lista produktów na lata 2026-2027

Smartfony

iPhone 18 Pro i Pro Max - czip A20 Pro, mniejsza Dynamic Island, uproszczony przycisk Camera Control, zmienna przysłona aparatu i modem C2 z łącznością 5G przez satelitę.

iPhone Ultra (Składany) - pierwszy składany smartfon, który Apple zaprezentuje z ekranem wewnętrznym 7,7 cala i zewnętrznym 5,3 cala, czytnikiem Touch ID w przycisku zasilania oraz systemem iOS 27 dostosowanym do wielozadaniowości.

iPhone Air 2 - nowa generacja smukłego telefonu z aparatem ultraszerokokątnym, czipem A20 i dłuższą żywotnością baterii.

iPhone 20 Pro i Pro Max - jubileuszowe modele na 20-lecie iPhone'a z niemal bezramkowym wyświetlaczem i zakrzywionym szkłem zachodzącym na boki.

Składany iPhone (2. generacja) - ulepszona wersja urządzenia z elastycznym ekranem, planowana na koniec 2027 roku.

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Inteligentny dom

Home Hub - zupełnie nowe urządzenie domowe z kwadratowym ekranem 6-7 cali, czipem A18, kamerą FaceTime oraz funkcją rozpoznawania twarzy do personalizacji informacji.

Apple TV - odświeżona przystawka telewizyjna z czipem A17 Pro (wsparcie dla nowej Siri) oraz czipem N1 z obsługą Wi-Fi 7.

HomePod mini - nowa wersja z czipem S9, Wi-Fi 7 (czip N1), lepszym dźwiękiem, lokalizatorem UWB 2. generacji i nowymi wariantami kolorystycznymi.

HomePod - pełnowymiarowy inteligentny głośnik z mocnym wsparciem dla nowej, spersonalizowanej Siri.

Robot stacjonarny - innowacyjne urządzenie domowe z mechanicznym ramieniem i układem AI zdolnym do naturalnej konwersacji.

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Komputery

Mac Studio - aktualizacja wydajnościowa do procesorów M5 Max oraz M5 Ultra.

Mac mini - odświeżona wersja wyposażona w układy M5 oraz M5 Pro.

iMac - komputer typu All-in-One z czipem M5 i nowymi wersjami kolorystycznymi.

MacBook Ultra - rewolucyjny laptop z procesorami M6 Pro oraz M6 Max, ekranem dotykowym OLED, wyspą Dynamic Island i systemem macOS 27 wspierającym obsługę dotykową.

Tablety

iPad 12 - podstawowy model z zauważalnym skokiem wydajnościowym (czip A18 lub A19), zapewniającym pełną integrację z Apple Intelligence.

iPad mini - przebudowana odsłona z ekranem OLED, czipem A19 Pro lub A20 Pro, wodoodporną konstrukcją i wibracyjnym systemem głośników.

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Akcesoria i urządzenia ubieralne

Apple Watch Series 12 - nowy zegarek z procesorem S11, modyfikacjami w designie i rozszerzonym zestawem czujników zdrowotnych.

Apple Watch Ultra 4 - pancerny zegarek z czipem S11 i rozbudowanymi funkcjami satelitarnymi.

AirPods Ultra - słuchawki wyposażone w owalne kamery dostarczające dane wizualne bezpośrednio do sztucznej inteligencji.

Apple Glasses - pierwsze inteligentne okulary marki ze wbudowanymi aparatami i dedykowanymi oprawkami.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.