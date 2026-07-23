Mierzymy nowe Galaxy Z Foldy 8. Kiedy mniejszy jest lepszy?

Samsung nieco namieszał w swojej tegorocznej ofercie. Podczas letniej edycji konferencji Galaxy Unpacked 2026 oprócz zegarków Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 oraz składanego w pionie smartfona Galaxy Z Flip 8 pojawiły się aż dwa telefony składane w poziomie i to różniące się diametralnie gabarytami. Galaxy Z Fold 8 Ultra to bezpośredni następca Galaxy Z Fold 7 o zbliżonym do niego rozmiarze, podczas gdy Galaxy Z Fold 8 jest od nich niższy i szerszy.

Galaxy Z Fold 8 Ultra i Fold 8 - mierzymy ekrany

Zacznijmy od tych ważniejszych, czyli wewnętrznych. W przypadku Galaxy Z Fold 8 Ultra po rozłożeniu urządzenia mamy do dyspozycji aż 8-calowy panel, podczas gdy w przypadku modelu Galaxy Z Fold 8 przekątna to 7,6-cala. Różnica między nimi to 0,4-cala, czyli ok. 5 proc. Zwracanie uwagi wyłącznie na przekątne to jednak za mało, jeśli chcemy porównać ekrany ze sobą pod względem ich wielkości.

W przypadku Galaxy Z Fold 8 Ultra proporcje boków 8-calowego ekranu są zbliżone do 1:1, czyli do kwadratu, a rozdzielczość wynosi dokładnie 2504 na 2256 pikseli (422 ppi). Wymiary obudowy to z kolei 143,2 szerokości i 158,4 mm wysokości, a ze względu na fakt, iż dookoła ekranu mamy wąskie ramki, zajmuje on 90,1 proc. frontu. Powierzchnia wyświetlacza wynosi 204,4 cm2.

Galaxy Z Fold 8 ma nieco inne, mniej kwadratowe proporcje boków. Te są zbliżone do 4:3. Zamontowany został w nim 7,6-calowy panel wewnętrzny, również z wąskimi ramkami dookoła, ma rozdzielczość 2448 na 1828 pikseli (403 ppi). Mieści się on w obudowie o szerokości 161,4 mm i wysokości 123,9 mm, zajmując 88,9 proc. frontu. Jego powierzchnia wynosi przy tym 177,8 cm2.

Ekran w Galaxy Z Fold 8 Ultra jest o 26,6 cm2, czyli o 15 proc. większy ten z Galaxy Z Fold 8.

Jeśli porównywalibyśmy dwa smartfony z ekranami 8” i 7.6” o tych samych proporcjach, to te 5 proc. różnicy w długości przekątnej przekładałoby się na ok. 10,8 proc. większą powierzchnię. Ze względu na fakt, iż w przypadku Samsunga model z dłuższą przekątną ma proporcje zbliżone do 1:1, a ten z krótszą do 4:3, różnica w powierzchni jest… aż trzykrotnie większa od różnicy przekątnych.

fot. Izabella Bandych

Co do zasady im bardziej panoramiczne proporcje prostokątna przy tej samej długości przekątnej, tym mniejsza będzie jest powierzchnia (w policzeniu różnicy pomaga równanie Pitagorasa). Jeśli zależy nam na jak największym ekranie, to najlepszym wyborem będzie bez dwóch zdań Galaxy Z Fold 8 Ultra. Są jednak sytuacje, w których Galaxy Z Fold 8 mimo wszystko sprawdzi się lepiej.

Galaxy Z Fold 8 jest lepszy od Galaxy Z Folda 8 Ultra podczas oglądania panoramicznego wideo.

Wynika to ze wspomnianych proporcji. Galaxy Z Fold 8 ma 7,6-calowy wyświetlacz, ale szerokość tego telefonu to 161,4 mm, podczas gdy Galaxy Z Fold 8 Ultra ma 143,2 szerokości, a ramki w nich mają zbliżoną grubość. Jeśli wyświetlimy na obu telefonach materiał wideo w typowych proporcjach panoramicznych 16:9, to większą powierzchnię zajmie on na tym pierwszym.

Wynika to z faktu, że jeśli tylko proporcje wyświetlanego obrazu nie są idealnie dopasowane do proporcji ekranu, a nie chcemy przycinać jego boków, to pojawią się wokół klipu czarne pasy. W przypadku Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Fold 8 Ultra obraz o proporcjach 16:9 zawsze zajmie całą szerokość obu urządzeń, a czarne pasy zobaczymy na górze i na dole. W tym drugim smartfonie będą znacznie grubsze.

A o ile dokładnie większą powierzchnię będzie miał film w proporcjach 16:9, jeśli wyświetlimy go na smartfonie z ekranem o mniejszej powierzchni w porównaniu do tego, jakbyśmy wyświetlili go na Galaxy Fold 8 Ultra? Klip zajmie na nich odpowiednio 134,57 cm ^2 i 128,2 cm2, więc w tym przypadku różnica wynosi 6,38 cm cm2, a tym samym ok. 5 proc. na korzyść Galaxy Z Fold 8.

Zaskakująca może być również różnica w gabarytach tych zewnętrznych ekranów.

To, jakie mają one wymiary, związane jest z gabarytami obu telefonów po złożeniu. Dodatkowy ekran w Galaxy Z Fold 8 ma 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 1972 x 1248 pikseli, podczas gdy w przypadku Galaxy Z Fold 8 Ultra panel ma dłuższą przekątną 6,5-cala i rozdzielczość wynoszącą 2520 na 1080 pikseli. Proporcje obu tych wyświetlaczy są zbliżone odpowiednio do 16:10 i 21:9.

Drugi z porównywanych telefonów ma o 1”, a tym samym o ok. 18 proc. dłuższą przekątną. A jak to się przekłada na powierzchnię użytkową przy wspomnianych proporcjach? Galaxy Z Fold 8 Ultra daje nam do dyspozycji 88,2 cm2 przestrzeni, podczas gdy w Galaxy Z Fold 8 jest to 98,7 cm2, a różnica wynosi 10,5 cm2, a tym samym ok. 12 proc. A jakie to ma przełożenie na praktykę?

Warto policzyć, na którym telefonie lepiej będzie się oglądało klasyczne panoramiczne wideo w trybie poziomym. Okazuje się, że również i w tym przypadku Galaxy Z Fold 8 poradzi sobie lepiej! Na nim klip o standardowych proporcjach 16:9 zajmie większą powierzchnię niż na Galaxy Z Fold 8 Ultra, gdzie wąskim gardłem będzie szerokość urządzenia, a ogromne czarne pasy będą po bokach.

Trzeba tylko pamiętać, że wideo, które oglądamy, miewają różne proporcje. Dyskusja o nich w kontekście filmów trafiających wpierw do kin, a potem do VOD, pojawia się zaś zawsze, gdy w kinach IMAX ma miejsce głośna premiera, jak to było w przypadku „Odysei”. Tę nakręcono w proporcjach 4:3, o czym przeczytasz więcej tu: Czym się różnią formaty kinowe? Sprawdź przed seansem.

Galaxy Z Fold 8 kontra Fold 8 Ultra - który wybrać?

Dwa nowe smartfony Samsunga różnią się nie tylko za sprawą zamontowanych w nich ekranów głównych, ale również pod wieloma innymi względami. Mają co prawda ten sam procesor, ale Galaxy Z Fold 8 Ultra dostał większy akumulator i dłużej pracuje na jednym ładowaniu, a do tego ma potrójny, a nie podwójny aparat robiący zdjęcia o wyższej rozdzielczości. Jest przy tym znacznie droższy.

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Wszystko sprawdza się jednak do tego, co na danym urządzeniu chcielibyśmy w praktyce robić. Galaxy Z Fold 8 Ultra ma większą powierzchnię, a po rozłożeniu możemy wyświetlić na nim dwie pełnowymiarowe aplikacje - w praktyce smartfon z 8-calowym ekranem o proporcjach zbliżonych do kwadratu daje przestrzeń roboczą podobną do tej, co dwa typowe 6,5-calowe panoramiczne smartfony obok siebie.

Galaxy Z Fold 8 oczywiście również pozwala pracować na dwóch aplikacjach jednocześnie, ale jego obszar roboczy, jeśli wykorzystujemy go w całości, jest po prostu fizycznie mniejszy. Jeśli jednak telefon służy nam głównie do rozrywki, w tym do oglądania panoramicznych wideo i np. czytania, proporcje tego telefonu o mniejszej powierzchni będą, tak po prostu, znacznie praktyczniejsze.

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